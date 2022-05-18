РФ планомірно здійснює заміщення населення Криму.

З початку окупації в Крим з Росії переїхало не менше 500 тис. осіб і на цей час Росія максимально напихає півострів зброєю та армією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це співзасновник громадської організації "КримЅОЅ", заступник гендиректора Українського інституту Алім Алієв повідомив під час брифінгу.

За його словами, є як мінімум чотири елементи змін на півострові за період російської окупації.

"Перший елемент - це мілітаризація півострова. Росія максимально напихає півострів зброєю та армією. І сьогодні ми бачимо ракети, які летять з Криму, на інші частини України", - сказав Алієв.

Другий елемент, за його словами, це придушення вільних медіа і руйнування національних інститутів.

Крім того, РФ планомірно здійснює заміщення населення.

"На сьогодні з Криму виїхали приблизно 50 тисяч осіб, але в Крим за останні вісім років приїхало як мінімум півмільйона нового населення з Росії", - зазначив Алієв.

Водночас за його словами, російська влада в Криму знищує все, що не підпадає під їхню парадигму, - українську та кримськотатарську мови та культурну спадщину.

Анексія Криму:

Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.