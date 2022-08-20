Кримське телебачення вже готується до повернення правильних прапорів.

​Українські кіберактивісти зламали кримське телебачення. Замість звичної пропаганди та брехні про війну в Україні росіяни дивилися звернення Володимира Зеленського.

Про це повідомили у Twitter ІнфоВійська України.

У якості шаблону було використано одне з вечірніх відеозвернень українського гаранта, у якому він нагадав російським посадовцям, що їм не буде спокою на кримській землі.

"Хай кожен з російських посадовців, хто захопив дорогоцінну землю у Криму пам’ятає – це не та земля, де їм буде спокій – наголосив Зеленьский.

Також громадянам країни-агресора показали український патріотичний ролик з піснею Тіни Кароль "Україна – це ти".

США дозволили ЗСУ завдавати ударів по Криму західною зброєю

США дозволили українській армії використовувати західну зброю для ударів по Криму, якщо в Києві вважатимуть це за необхідне, пише Politico. У Білому домі нагадали, що Крим - це українська територія.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 серпня в Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.

Також на тимчасово окупованому півострові у місті Керч ввечері 18 серпня пролунали вибухи.

В Офісі президента наголосили, що "спекотний" серпень у Криму свідчить, що півострів тільки український. Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевняв, що на порядку денному - покрокова демілітаризація півострова з його наступною деокупацією.

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