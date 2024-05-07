Наразі це найзахищеніший об'єкт мало не у всьому світі, каже Євлаш.

Україна знає, куди треба бити, щоб пошкодити Керченський (Кримський) міст, однак зробити це треба у правильний момент.

Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в інтерв'ю NV. Він нагадав, що новина про передачу Україні американських ракет ATACMS, які зможуть досягнути моста, викликала істерику на російському телебаченні.

Знищення конструкції послабило б спроможності російських загарбників на півострові, а також деморалізувало б їх. "Не так би активно вони змогли постачати різного типу обладнання в Крим. Це серйозно позначилось би в тому числі іміджево, бо маємо розуміти: цей міст став символом тріумфу Росії", - додав речник Повітряних сил.

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Для досягнення такої мети знадобилося б багато ракет, оскільки Кримський міст дуже великий. Однак фахівцям відомі місця, по яких треба завдавати ударів, щоб значно пошкодити залізницю та дорожнє полотно.

"Ми бачили вже досить ефективні удари по ньому, коли вибухи руйнували дорожнє полотно. Вони знають, куди бити, але потрібен час і момент. Кримський міст зараз - найзахищеніший об'єкт мало не в цілому світі. Туди кинуті бригади ППО, він дуже ретельно охороняється", - додав Євлаш.

Удари по Кримському мосту: що відомо

Від початку повномасштабної війни Керченський міст двічі зазнав руйнівних атак - у жовтні 2022 року там вибухнула вантажівка, а у липні 2023 року міст атакували морські безпілотники.

Раніше The New York Times повідомив, що США таємно відправили Україні понад 100 далекобійних ракет ATACMS. Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що нова допомога також включає ці ракети.

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