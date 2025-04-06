Омбудсмен заявив, що в ООН підтвердили відсутність військових об’єктів у районі, по якому вдарили росіяни.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини фактично визнало, що російська атака на Кривий Ріг 4 квітня може становити воєнний злочин. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Це принципова й надзвичайно важлива позиція Управління Верховного комісара ООН з прав людини, яка фактично визнає: атака російських збройних сил на Кривий Ріг може становити воєнний злочин, тому дії РФ мають бути терміново розслідувані", - зазначив омбудсмен.

Він наголосив, що ракетний удар РФ по Кривому Рогу "є прикладом цинічної та невибіркової жорстокості".

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"Представники ООН підтверджують відсутність будь-яких очевидних військових об’єктів у цьому районі. Це ще раз свідчить про свідоме і грубе порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права", - підкреслив Лубінець.

Він додав, що повністю підтримує заклик до швидкого, незалежного та ефективного розслідування:

"Такі дії повинні мати не лише моральну, а й чітку юридичну оцінку - як воєнні злочини. Міжнародна спільнота має показати: злочини проти мирного населення не залишаються безкарними".

Російський удар по Кривому Рогу: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, внаслідок удару Росії по Кривому Рогу 4 квітня 19 людей загинуло, зокрема 9 дітей. Також у місті десятки постраждалих. РФ вдарила балістикою по житловому кварталу та дитячому майданчику. Пошкоджень зазнали 34 багатоквартирні будинки, 6 навчальних закладів, магазини, об'єкти бізнесу та інфраструктури, автомобілі, зруйнований приватний будинок.

Міноборони Росії цинічно відзвітувало про удар по Кривому Рогу, назвавши його "високоточною" атакою по місцю проведення "військової наради". В офіційній заяві відомство відзвітувало про використання ракети у фугасному спорядженні для удару по українському ресторану, в якому нібито проходила нарада "з командирами з'єднань і західними інструкторами".

В Україні 6 квітня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок цієї атаки. "Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби. Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода", - наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

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