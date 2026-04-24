Росіяни знову лізуть в Куп'янськ по газовій трубі, - військові

Оскільки трюк і локація відомі, противник зазнає тяжких втрат у цих спробах.

Російські військові намагаються відновили контроль над Куп’янськом і засилають в місто піхотні групи через недіючий газогін. Про це в коментарі "Суспільному" розповів речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов.

"Є проблема. Це Голубівка, через яку росіяни намагаються лізти до міста. Вони знову поновили спроби лізти через Голубівку і через труби. Там досі залишаються труби, через які з великими втратами, але тим не менш, росіяни намагаються пролізти", – повідомив військовий.

За словами Трегубова, одночасно росіяни намагаються вести наступ по всій лінії зіткнення уздовж українського плацдарму на лівому (східному) березі річки Оскіл.

Відео дня

"Особливо активно у бік Ківшарівки. Вони брешуть, що вони вже у Куп'янську-Вузловому, але вони собі забагато лестять", – сказав речник.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти просунулися поблизу населених пунктів Гришине та Новоолександрівка на північ від Покровська, що в Донецькій області.

Також ми повідомляли, що Росія розбудовує в прикордонних регіонах майданчики для масованих пусків реактивних "Шахедів".

