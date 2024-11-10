Окупанти на підступах до Куп'янська, в місті не працюють банкомати і 'Укрпошта', - МВА

Росіяни контролюють всі дороги до міста й атакують FPV-дронами автівки, які наближаються до нього. У місто важко дістатися навіть гуманітарним вантажам.

Російські окупанти тиснуть на Куп'янськ Харківської області, постійно атакуючи місто. Через важку ситуацію у місті закрилось останнє відділення "Укрпошти" і припинили роботу усі банкомати, заявив в етері телемарафону розповів начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін.

За його словами, росіяни контролюють всі дороги до міста й атакують FPV-дронами автівки, які наближаються до нього. У місто важко дістатися навіть гуманітарним вантажам.

"На жаль, закрилося відділення "Укрпошти", у зв’язку з безпековими заходами, щоб не було скупчень людей, не могли ми більше тримати це відділення і наражати кожної секунди працівників і відвідувачів на небезпеку. Також припинили роботу банкомати у зв’язку з застосуванням великої кількості fpv-дронів саме по автівках інкасаторів", - розповів Бесєдін.

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Він додав, що безпекова ситуація у регіоні дуже складна, а на лівобережжі й взагалі – критична. Бесєдін закликає мешканців виїздити з території громади в більш безпечні місця.

Харківський напрямок - новини

Як розповідав заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич, на Куп’янському напрямку Харківщини ворог наразі не рахується з втратами, підтягує резерви, щоб вийти до річки Оскіл, а далі до Куп’янська-Вузлового.

Окупанти не полишають спроб просунутися на Харківщині, зокрема, зробили спробу захопити переправу через річку Оскіл.

В Нацгвардії повідомили, що у разі захоплення переправи окупанти могли б активізувати свій наступ на Куп’янському напрямку, однак їм це не вдалося - бійці НГУ успішно відбили наступ, завдавши ворогу значних втрат.

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