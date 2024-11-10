У ніч на 10 листопада російські загарбники атакували Україну рекордною кількістю безпілотників.

За минулу добу українські Сили оборони відправили до пекла ще 1350 російських загарбників, таким чином, загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення становлять уже 708 тисяч 890 осіб.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, також ліквідовано чимало ворожої техніки. Зокрема, знищено 11 танків, 29 бойових броньованих машин та 31 артилерійську систему.

Крім того, збито 44 БПЛА оперативно-тактичного рівня. і знищено 122 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн ворога.

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За даними Генштабу, протягом минулої добина фронті відбулось 158 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак ворог концентрує на Покровському (39 атак) та Курахівському (40 атак) напрямках. Крім того, зросла кількість атак на Куп’янському напрямку.

Оновлено 10.05. У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 10 листопада російські загарбники атакували Україну рекордною кількістю безпілотників. Окупанти запустили 145 повітряних цілей, серед яких ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники невстановленого типу з районів Приморсько-Ахтарська, Орла, Брянська та мису Чауда.

"Станом на 09.30 підтверджено збиття 62-х БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях", – розповіли в Повітряних силах.

Натомість 67 ворожих БПЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України. А ще 10 – вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ. Зазначається, що через російську атаку постраждала Одещина та інші регіони. Зокрема, було пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки. Попередньо, внаслідок атаки РФ людських жертв не зафіксовано.

Війна в Україні - новини

Росіяни намагаються наступати на низці напрямків у нашій країні, зокрема, в Донецькій області. Противники зазнають величезних втрат у живій силі та техніці, однак не зупиняються.

Наразі російські окупанти продовжують накопичувати особовий склад в районі Часового Яру та Торецька Донецької області для майбутнього удару.

Тим часом премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом від Сполучених Штатів Америки можуть надійти декларації щодо дати припинення вогню в Україні та гарантій безпеки.

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