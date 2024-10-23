Ворог тисне, щоб вийти до берега р. Оскіл, адже там залізна дорога, до якої він ніяк не може дійти.

На Куп’янському напрямку Харківщини ворог наразі не рахується з втратами, підтягує резерви, щоб вийти до річки Оскіл, а далі до Куп’янська-Вузлового. Про ситуацію на напрямку розповів заступник командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї ОШБр Олесь Маляревич в ефірі Київ24.

"Ситуація складна, ворог штурмує 24/7, кидає в бій броньовану техніку. За вчора був накат черговий - 17 одиниць техніки вони кинули, але все втратили. У ворога наказ вийти до річки Оскіл і не рахуватися з втратами. Тому наше завдання наразі - це активна оборона і нанесення максимальних втрат окупантам. Кругляківка частково, десь наполовину захоплена. Ворог тисне до берега, там залізна дорога, до якої він не може дійти поки що", - поділився Маляревич.

За його інформацією, в районі Колісниківки ЗСУ в активній обороні, ситуація оперативно змінюється.

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"Все робиться для того, щоб зберегти особовий склад і нанести максимальне ураження окупантам. Працюють декілька бригад - це президентська Нацгвардія, 77-ма ДШВ, 4-та Механізована і 92-га бригада "Ахіллеса". Тож там серйозне угрупування працює проти ворога. Якщо дивитись по карті, то це виглядає як відступ або втрата території. Але це війна і зараз така ситуація, що треба знищити все (вороже), що рухається. Противник несе колосальні втрати і це рано чи пізно дасть результат", - підкреслив Маляревич, говорячи про ситуацію в районі Колісниківки.

Він нагадав, що десь тиждень був механізований накат біля цього населеного пункту - росіяни штурмували 50 одиницями техніки:

"Вся вона згоріла. Вони кидають все що мають, все що підтягують на цей напрямок, щоб захопити територію і виконати наказ".

Маляревич також повідомив, що окупанти намагаються повернути позиції біля Липців.

Він зазначив, що в районі Липців, де була операція Сил оборони із зачищення, наразі ситуація продовжує бути напруженою.

"Це 5 км до держкордону і ворог продовжує переходити кордон, заходять диверсійні групи, невеликі. І на тому напрямку з нашого боку також потужні сили зібрано. Тож після цієї спецоперації, про яку всі чули - відновлення деяких позицій, продовжуємо оперативно спостерігати, виявляти і знищувати все, що рухається від держкордону в сторону Липців, в напрямку Харкова", - сказав заступник командира батальйону.

Маляревич запевнив, що ситуація там повністю контрольована і ініціатива лишається повністю за Силами оборони.

"Після операції ворог намагається повернути втрачені позиції, підтягує резерви. Але резервів немає вдосталь. Вони будуть намагатись повернути втрачені позиції", - додав він.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Як писав УНІАН, 18 жовтня в Головному управлінні розвідки повідомили, що було звільнено від російських окупантів населений пункт Кругляківка Куп’янського району Харківської області. Зазначалось, що операція із повернення контролю над важливим для оборони Куп’янська населеним пунктом тривала з 7 по 14 жовтня 2024 року.

А 17 жовтня стало відомо, що українські захисники провели операцію в районі села Липці на півночі Харківщини, внаслідок якої було звільнено 400 гектарів лісового масиву.

Своєю чергою генерал-лейтенант Ігор Романенко на минулому тижні розповів, що на Харківщині, попри плани ворога захопити Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий, Силам оборони вдалося провести контратаки навколо Піщаного та південніше. За його словами, є "позитивна перспектива", адже противник намагався розрізати наше угруповання, щоб захопити Куп'янськ та Вовчанськ. Якби це вдалося, ворог міг би зайти в тил і фланг нашого угруповання. Тому було проведено відповідні дії Сил оборони України щодо покращення ситуації.

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