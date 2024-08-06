Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що ситуація у Курській області неконтрольована росіянами.

У воєнній розвідці розкрили деякі деталі подій, що зараз відбуваються на україно-російському кордоні, зокрема в Курській області.

В українській воєнній розвідці відмовились коментувати тему "прориву" в Курській області РФ. Проте, як повідомило NV джерело в ГУР, у цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що ситуація у Курській області неконтрольована росіянами.

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"Російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на курщині. росія не контролює кордон", - так прокоментував він інформацію про те, що нібито ЗСУ намагалися прорвати кордон на курщині, а прикордонники та армія рф буцімто не допустили цього.

Бойові дій в Курській області - деталі

Російські пропагандисти повідомляли, що нібито ЗСУ прямують у бік Гончарівки Суджанського району на техніці.

Виконуючий обов'язки губернатора Курської області заявив про "спробу прориву українських військ" у Суджанському та Коренівському районах. За даними телеграм-каналів, група українських диверсантів проникла в Курську область і вступила в бій із російськими прикордонниками та військовими.

"Бої продовжуються. За наявними первинними даними із кількох джерел, противнику вдалося завести кілька одиниць бронетехніки на нашу територію. Напрямок Курилівка та Гончарівка, ворог кидком намагається пробитися вцілілими танками. Обстановка залишається складною. Триває обстріл ЗСУ міста Суджа" - пише відомий z-канал.

ФСБ заявила про "озброєну провокацію" ЗСУ на кордоні в Курській області.

"Прикордонниками спільно з наданими підрозділами ЗС Росії вжито заходів щодо відбиття збройної агресії", - писали пропагандисти з посиланням на спецслужбу. Жодних подробиць у ФСБ не навели.

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