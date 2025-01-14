Війська КНДР розгорнули на Курщині унікальну систему ППО: налякані росіяни її 'рознесли'

Російські війська ідентифікували цю систему як ворожу та завдали по ній дронового удару, знищивши ціль.

Війська КНДР доставили до Курської області унікальну систему протиповітряної оборони. Втім, росіяни помилково знищили її, пише Forbes.

Коли 12-тисячний 11-й армійський корпус Північної Кореї прибув до Курської області, щоб підтримати російські війська у боротьбі з українськими силами, вони привезли протитанкові машини, гаубиці, ракетні установки, а також рідкісну систему ППО.

Ця система поєднувала велике колісне шасі з радаром і пусковими установками від російського ЗРК "Тор", зазвичай розміщеного на гусеничній базі. Вона настільки незвична, що російські військові, ймовірно, не впізнали її як свою. У п’ятницю, або трохи раніше, російські дрони виявили та знищили цю північнокорейську машину.

Відео дня

Росіяни поширили відео з атаки, вважаючи, що завдали удару по українській ППО. Однак зовнішнім спостерігачам знадобилося кілька днів, щоб з'ясувати, що саме було знищено.

"Схоже, що те, що спочатку вважалося "радіолокаційною системою західного виробництва", насправді є північнокорейською версією ЗРК "Тор" на колісному шасі", - зазначив польський аналітик WarVehicleTracker.

"Смішно... що Росія вдарила б по власному ЗРК", - додав аналітик, припустивши, що дронові підрозділи не були попереджені про прибуття північнокорейської техніки.

Ця втрата боляче вдарила по російсько-північнокорейському угрупованню в Курську, яке з листопада намагається витіснити 20 тисяч українських військових із плацдарму - здебільшого безуспішно. Один із штурмів закінчився загибеллю й пораненням 200 північнокорейських солдатів, а під час іншої атаки росіяни втратили цілий батальйон - 400 осіб.

Українські безпілотники завдають значних втрат. "Противник досяг достатнього масштабу та різноманітності своїх безпілотників і відточив тактику їх використання", - зауважив російський військовий блогер. Танки "просто не доходять до рубежу для атаки".

Курська оперція ЗСУ

Як писало WP, якщо Україна втратить контроль над захопленою частиною Курської області, Росія вивільнить 60 тисяч солдатів і піде у масштабний наступ та може захопити більше території, зокрема Сумську область.

Водночас військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко зазначав, що Курська операція "поламала геополітичні розклади Росії на будь-які переговорні процеси". Росія припинила будь-які розмови в контексті мирних переговорів, оскільки армія РФ не може витіснити ЗСУ зі своєї території.

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