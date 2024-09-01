Київ посилює наступ у Курській області в надії, що Путін перекине війська з лінії фронту на півдні.

Наземна війна в Україні зараз є більш динамічною та непередбачуваною, ніж будь-коли за останні 18 місяців. Таку думку у своєму матеріалі для The Times висловив військовий аналітик у Королівському коледжі Лондона Майкл Кларк.

Він уточнює, що коли українські війська перетнули кордон із Курською областю РФ понад три тижні тому "в драматичній контратаці", Росія відповіла, скориставшись нагодою, щоб ще більше розтягнути українські сили, подвоївши свої зусилля, щоб взяти Покровськ і Часів Яр на Донбасі.

"З наближенням зими обидві сторони люто борються за перевагу перед листопадом, коли холод і вологість уповільнять військовий рух і знизять темп будь-яких наступальних наземних операцій до весни наступного року", - пише експерт. Відео дня

За його прогнозами, нині починається "справжня Курська битва" - адже київські війська розширили своє вторгнення на Курськ, розумно рухаючись убік, а не вперед, захоплюючи більше території — "зберігаючи свої фланги короткими, а шляхи відходу назад в Україну відкритими".

"Вони (ЗСУ - УНІАН) провели спецоперації та артобстріли вздовж усього кордону з Брянською, Курською та Бєлгородською областями Росії, щоб налякати плоскостопе російське командування та залякати жителів до паніки", - аналізує Кларк.

Він також нагадує, що українська кампанія з атак безпілотниками російських нафтопереробних заводів посилилася - минулого тижня два окремих нафтопереробні заводи в Ростові горіли після потужних українських атак.

"І Київ щодня благає своїх постачальників зброї в НАТО надати йому засоби для сильніших ударів по російській авіації, що має значення тепер, коли цього тижня нарешті почалася справжня битва під Курськом", - констатує експерт.

Водночас він вказує, що росіяни стягують сили з будь-якого місця, а не роблять це з Покровська та Часового Яру, на що сподівались у Києві - зокрема, передислокували свої погано підготовлені резерви, ненадійних чеченців, з Калінінграда на Балтійському узбережжі, зі своєї морської піхоти в Криму, зі свого загальмованого наступу у Вовчанську, а тепер навіть бригада російських найманців витягується з Буркіна-Фасо для участі у битві під Курськом.

"Стратеги в Україні, ймовірно, сподіваються, що наступ на Курськ посилить політичний тиск на російського лідера, оскільки ціна його подовження агресивної війни стане більш зрозумілою для населення. Якою б привабливою не була ця мета для київських лідерів, їм, можливо, доведеться погодитися з тим, що в процесі її досягнення вони можуть втратити Покровськ і Часів Яр", - прогнозує експерт.

На його думку, в такому разі і президент України Володимир Зеленський, і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський "можуть опинитися під власним політичним тиском".

"Жодна сторона не очікує рішення на полі бою цього року. Вони обидві грають за "великий поштовх" у наземній війні 2025 року. І кожна з них сподівається, що цей поєдинок армреслінгу покращить їхні шанси в майбутніх боях, а також переконає своїх відповідних прихильників у решті світу, що військовий успіх справді в межах їхньої досяжності. Тільки один з них виявиться правим", - резюмує Кларк.

Війна в Україні - останні новини

Російські окупанти заводять у Вовчанськ підрозділ "Ахмат". Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

При цьому, за його словами, цей підрозділ навряд чи виконуватиме справжні бойові завдання, а традиційно обмежиться самопіаром.

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