У РФ заявили про збиття чотирьох ракет.

У ніч на середу, 7 липня, у російському місті Курчатов пролунали вибухи. Росіяни заявляють про збиття повітряних цілей.

Після 23:00 виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомив, що протиповітряна оборона збила в небі регіону дві українські ракети. Уже о 01:15 він відзвітував про збиття ще двох ракет.

Мешканці міста Курчатов повідомляють про дуже гучні вибухи в місті, у деяких будинках через це "затремтіли" вікна. Також опубліковано відео з камер спостереження, які й зафіксували вибухи. Як відомо, у цьому населеному пункті розташована Курська атомна електростанція.

Відео дня

"Прорив" у Курську область

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня з'явилися повідомлення про бої на кордоні з Росією. Російські провоєнні канали звинуватили Україну в прориві кордону, проте в Генеральному штабі Збройних сил не коментували цю інформацію.

Міністерство оборони Росії повідомило, що "противник намагався прорватися", проте "війська зазнали значних втрат і відступили". Незабаром вони видалили цей фрагмент зі свого Telegram-каналу.

Увечері т.в.о. губернатора Курської області Олексій Смирнов заявив, що на кордоні зберігається напружена обстановка, тривають бої.

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