Відповідний указ №56/2021 від 17 лютого розміщений на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський увів до складу Ради нацбезпеки та оборони міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Відповідний указ №56/2021 від 17 лютого розміщений на сайті глави держави.

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"...Увести до персонального складу Ради національної безпеки та оборони України Лапутіну Юлію Анатоліївну — міністра у справах ветеранів", - йдеться у тексті указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Юлію Лапутіну призначили міністром у справах ветеранів 18 грудня 2020 року. Напередодні голосування в Раді голова фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко наголосив, що саме це призначення питань не викликало.

Юлія Лапутіна: що про неї відомо

Юлія Лапутіна - українська військовослужбовиця, контррозвідниця, спецпризначенка, кандидат психологічних наук, генерал-майор Служби безпеки України (2020), з 2014 року обіймає посаду заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

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Автор: Антоніна Доломанжи