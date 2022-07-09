Місцеві мешканці не можуть ні отримати документи, ні поховати рідних, які померли своєю смертю.

У морг окупованого Мелітополя тіла загиблих рашистів звозять вантажівками.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, після того, як було знищено військову базу окупантів в Мелітополі, тіла загиблих російських військових вантажівками вивозили до місцевого моргу.

"Рашисти п’ятьма "КамАЗами" вивозили тіла своїх загиблих. Сьогодні в моргах дійсно неможливо ні поховати людину, ні отримати документи. Тому що на сходах, сходових клітках та в коридорах лежать тіла рашистів, які ніхто не хоче забирати. Заручниками цієї ситуації стали родичі тих людей, які померли своєю смертю. Таким чином, рашисти повністю окупували, заблокували та взяли у заручники місто Мелітополь, навіть покійників міста", - наголосив Федоров.

Крім того, мер зауважив на ще одній загрозі від дій російських окупантів, яка може торкнутися як тимчасово окупованих територій, так і всієї території України.

"Найбільша загроза, яка є на сьогодні в нас, - це восени польові роботи. Ніхто не буде сіяти озимі, ніхто не буде збирати врожай наступної весни. Це дійсно загрожує голодом і на тимчасово окупованих територіях, і на територіях в цілому - України і світу. Тому що ми вирощували більш ніж 5 млн тон сільгосппродукції, і це реальна загроза – голод, до якого нас підштовхують рашисти", - підкреслив Федоров.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня у Мелітополі українські військові вночі понад 30 разів вдарили по російській військовій базі, внаслідок чого була повністю знищена ворожа військова база на місцевому аеродромі.

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