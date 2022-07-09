За словами Федорова, вони будуть ліквідовані рашистами.

Мер Мелітополя Іван Федоров припустив, що російські окупанти планують зробити з місцевими "гауляйтерами".

Про це Федоров повідомив ефірі інформаційного телемарафону.

"Вони (колаборанти - УНІАН) все виконали, їх можна знищити, їх можна прибрати. У найкращому випадку відправити до Криму. Але, я впевнений, що вони будуть саме рашистами ліквідовані - ці основні "гауляйтери"", - сказав мер.

На його думку, місцеву окупаційну владу підсилюють російськими призначенцями виключно з метою контролю.

"Ми чітко розуміємо, що це точно не охорона, а конвой за ними. Їх міняють, а навіщо вони потрібні? Вони вже використані, вони вже не потрібні. Рашистам для початку було потрібно якесь обличчя. Сказати, що це місцеві і все це місцеві рішення", - пояснив Федоров.

Він зауважив, що після того, як у неділю була знищена військова база на Мелітопольському аеродромі, колаборанти не вийшли у понеділок та вівторок на роботу. Крім того, основні "гауляйтери" Мелітополя навіть не з’являються на вулицях, ховаються та намагаються взагалі не виходити зі своїх будинків.

"Вони бояться, але не лише місцевих мешканців, як це було раніше. Вони бояться, що їх здалеку достануть. Як наші сили спротиву, так і українські Збройні сили", -зазначив Федоров.

Він наголосив, що українські партизани продовжують свою героїчну роботу, але багато подробиць про їхню діяльність повідомляти не варто, тому що вони працюють в дуже небезпечних умовах.

"На минулому тижні, коли був з рейок спущений бронепоїзд, який віз боєприпаси. Точно ці боєприпаси повинні були потрапити на лінію фронту... Лише за останній тиждень було два величезних досягнення (українських партизанів УНІАН) - це і бронепоїзд, і знищення залізничного моста, через це залізничним шляхом тепер неможливо доставляти боєприпаси в Донецьку область і в напрямку Бердянська",- пояснив Федоров.

За його словами, окупанти в Мелітополі налякані та повністю демотивовані.

"Особливо після того, як було повністю знищено їхню військову базу. Сьогодні вони шукають для себе шляхи, щоб не вступати в бій, щоб не наступати, шукати для себе шляхи втечі з Мелітополя. Саме таку поведінку ми сьогодні спостерігаємо і в колаборантів", - додав Федоров.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня у Мелітополі завдяки силам спротиву зійшов з рейок російський бронепоїзд з боєприпасами.

3 липня українські військові вночі понад 30 разів вдарили по російських військових базах. Зокрема було знищено базу на Мелітопольському аеродромі і підірвано залізничний міст поряд з селищем Любимівка.

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