Загалом Україні вже передано не лише ракетний комплекс Stinger, а й іншу протитанкову, зенітну зброю, боєприпаси, гранати, кулемети, автомати тощо.

Литва передала Україні важкі міномети. Їхня кількість не уточнюється, але залишкова вартість переданої Вільнюсом військової підтримки становить десятки мільйонів євро.

Про це повідомляє BNS із посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Ми передали Україні важкі міномети на підтримку, я не буду називати цифри, але ми передали багато", - сказав він.

Анушаускас зазначив, що Україні загалом вже передано не лише ракетний комплекс Stinger, а й іншу протитанкову, зенітну зброю, боєприпаси, гранати, кулемети, автомати тощо.

"Це звичайне явище. Я порахував місяць тому, це було 35 позицій різного типу", – сказав міністр оборони Литви.

За його словами, залишкова вартість наданої підтримки становить кілька десятків мільйонів євро, а загальна може бути в 5-10 разів вищою.

Як повідомляв УНІАН, раніше США схвалили передачу Україні тисяч комплексів Stinger і Javelin, сотень безпілотників-камікадзе Switchblade для захисту у війні проти РФ. У Пентагоні оприлюднили список озброєння, яке як вже прибуло в Україну, так і те, яке ще буде поставлено.

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