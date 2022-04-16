Приєднання двох нових країн до Альянсу допоможе посилити безпеку в Балтійському регіоні.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Швецію і Фінляндію якнайшвидше подати заявку на вступ до НАТО. На його думку, приєднання цих країн до Альянсу допоможе посилити безпеку на території Балтії і поліпшить позиції організації в цілому.

Як передає Financial Times, Гітанас Науседа заявив: "Приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО поліпшить ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні. Ми зможемо краще контролювати Балтійський регіон з військової точки зору. Але це також зміцнить НАТО як організацію".

Президент Литви також відкинув загрози Росії про розгортання ядерної зброї на території Балтії та збільшення військової присутності в регіоні. За словами Науседи, РФ давно зберігає таке озброєння в своєму калінінградському ексклаві, а скандинавські країни лише дадуть відповідь на агресію "сусіда".

Швеція і Фінляндія хочуть вступити в НАТО: що відомо

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін на початку квітня заявила, що Росія — це не той сусід, яким його вважали. І тепер держава повинна переглянути свою військову позицію.

Друга за величиною опозиційна партія Швеції, "Шведські демократи", готова звернутися до уряду щодо вступу в НАТО, якщо Фінляндія подасть заявку.

За даними The Times, обидві країни мають намір приєднатися до Альянсу вже найближчим літом.

А тим часом Росія почала переправляти війська до кордону з Фінляндією.

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