Також він займався зборами для військ РФ.

На війні в Україні ліквідували російського окупанта Едуарда, який вів у Telegram канал "Мойсей. Зведення з фронту".

Останнє повідомлення він опублікував 17 січня. "У Кринках пекло...." - написав окупант. Вже в п'ятницю, 19 грудня, його дружина написала на каналі пост про його загибель. Вона пише, що обставин його загибелі не знає.

Загарбник був оператором безпілотних літальних апаратів, а також збирав гроші на БПЛА для загарбницької армії РФ. Російські "воєнкори" пишуть, що він вистежував українські човни і катери на Херсонщині.

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Ситуація на лівому березі Херсонщини: останні новини

За останніми даними Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня, на лівому березі РФ тримає близько 70 тисяч особового складу.

Загарбники продовжують влаштовувати безуспішні штурми, в яких втрачають солдатів і техніку. У підсумку вони все одно повертаються на свої позиції. Тим часом українські сили утримують позиції і працюють над розширенням плацдарму на лівому березі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що через морози на багатьох ділянках Дніпра замерзла вода. Цей фактор ускладнює переправу для ЗСУ.

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