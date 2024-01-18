Аналітики спостерігають збільшення кількості ударів безпілотників "Шахед" по українських позиціях на передовій.

Річка Дніпро замерзла на багатьох ділянка, що ускладнює переправу українським захисникам.

Про це повідомляють аналітики ISW з посиланням на російські джерела. Також вказується, що на лівому березі Херсонської області продовжуються позиційні бої.

Збройні сили України утримують свої позиції. Наразі підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Під Кринками також тривають позиційні бої.

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Аналітики ISW спостерігають збільшення кількості ударів безпілотників "Шахед" по українських позиціях на передовій. Водночас один з російських воєнкорів заявив, що окупаційні війська зосередили артилерійську та авіаційну діяльність у прифронтових районах,

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Як повідомили аналітики групи DeepState, по всій лінії фронту поступово збільшується активність російських окупаційних військ.

Російські загарбники зазначають значних втрат на лівому березі Херсонщини. Для ворожої армії є 2 дуже небезпечні напрямки. Найближчим часом ворог намагатиметься їх якось убезпечити.

Голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр Микола Маломуж переконаний, що Путін сформує нову стратегію наступу. Стратегічний задум вже провалено. Основною стратегією буде не тільки проведення окремих контрударів, а розгортання на окремих наступах широкомасштабних проривних форматів.

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