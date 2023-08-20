За його словами, ЗСУ на Лівому березі створили сіру зону, що знаходиться під їх вогневим контролем.

Військовий експерт Олександр Коваленко проаналізував дії сил оборони на Лівобережжі Херсонської області і вказав на важливий нюанс.

Так, він відзначив, що використання терміну "плацдарм" по відношенню до подій на Лівобережжі є некоректним.

"Плацдарм - це територія, на якій розгорнуті війська, для ведення оборонних, або наступальних дій... В ході форсування водної перешкоди передові підрозділи займають ділянку на протилежному березі, після чого вводяться сили другого ешелону і відбувається процес розширення до рівня оперативних сил", - пише Коваленко.

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Він підкреслює, що нічого подібного на Лівому березі Херсонської області не спостерігається.

"Тоді, що ж там відбувається? А відбувається там те, що так само є унікальним явищем для сучасних воєн і конфліктів. СОУ невеликими групами ССО регулярно розширюють сіру зону, не контрольовану ні СОУ, ні РОВ. Але з одним дуже важливим нюансом", - зазначає експерт.

Так, він звертає увагу на те, що сіра зона на лівому березі знаходиться під вогневим контролем артилерії з правого берега, що має перевагу не тільки по дальності і точності, але і через розміщення на панівних висотах. Тобто, це сіра зона, що знаходиться під вогневим контролем.

"Саме тому, називати те, що відбувається на лівому березі Херсонської області, розширенням плацдарму - некоректно. А ось коли це почне відбуватися, не помітити цього буде просто неможливо. Хоча б по істеричним крикам російських пропагандистів і всяких там "воєнкорів", - підсумовує експерт.

Ситуація на Лівобережжі Херсонщини - що відомо

Раніше Коваленко зазначав, що зараз рано говорити про те, що українські військові форсують Дніпро і висаджують десант на лівому березі Херсонщини, проводячи наступальну операцію.

За його словами, зараз відбувається процес розширення не плацдарму, а сірої зони - території, де не присутні ні російські окупаційні війська (рів), ні СОУ.

Також, за словами голови Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, окупанти маневрують у гирлі Дніпра, намагаючись підвезти боєприпаси і на постах замінити особовий склад, але сили оборони виявляють їх і знищують.

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