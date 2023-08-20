Супротивники використовують переобладнані цивільні човни, зазначила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

На півдні України наші захисники за минулу добу знищили ще три човни російських загарбників.

Окупанти маневрують у гирлі Дніпра, намагаючись підвести боєприпаси й на постах замінити особовий склад, розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми кожного разу їх відстежуємо і знищуємо, знаходячи і пункти їх базування. За минулу добу знищили ще три човни. А щодо впевненості росіян, то думаю, що їм вже дійшло, що час вшиватися", - зазначили в Силах оборони.

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Гуменюк додала, що супротивники використовують цивільні човни, які були переобладнані.

Війна в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 20 серпня Генштаб Збройних сил України повідомив, що наші бійці продовжують контрнаступати на Бердянському й Мелітопольському напрямках.

Росіяни зазнають серйозних втрат. 19 серпня Наталія Гуменюк розповіла, що у Херсонській області 18 числа ліквідовано відразу 10 човнів загарбників. Варто зазначити, що у цьому регіоні триває боротьба за контроль над островами у гирлі Дніпра.

Ось які загальні втрати ворога на 19 серпня 2023 року - знищено 18 російських кораблів/катерів, крім того РФ втратила 257 010 своїх посіпак.

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