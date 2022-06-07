Ворожу техніку бійці виявили під час ведення розвідки.

Воїни Сил спеціальних операцій ефектно знищили ворожу БМП-2, яку виявили під час розвідки.

Про це повідомляє прес-служба ССО.

На кадрах видно, як українські воїни знищили БМП російських загарбників за допомогою РПГ. Операцію здійснили майже впритул, перебуваючи на відстані кількох метрів від ворожої броні.

"Відео з дещо емоційним коментарем воїнів ССО. Втім, яким воно ще може бути, коли майже впритул розстрілюєш з РПГ ворожу бронемашину. Цю БМП-2 оператори Сил спеціальних операцій ЗС України виявили під час проведення спеціальної розвідки. І, вирішивши не гаяти час ані секунди, знищили техніку противника", - йдеться у повідомленні.

Раніше бойова група К2, що належить до 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, влаштувала вибуховий сюрприз незваним "туристам", які в пішому порядку блукали вулицями Мар'їнки Донецької області.

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