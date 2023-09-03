За його словами, не тільки Путін винен у злочинах в Україні - багато чого роблять самі росіяни.

Надзвичайний і повноважний посол США в Росії з 2011 по 2014 рік Майкл Макфол, коментуючи високий рівень підтримки президента РФ Володимира Путіна, заявив, що важко зрозуміти справжню думку людей в авторитарних країнах.

"Важливо пам'ятати, що ви не можете провести справжнє опитування в такій країні, як Росія, або в будь-якій диктатурі, тому що люди бояться сказати, у що вони насправді вірять. У них немає стимулу говорити про те, що у них на думці. По-друге, у мене склалося враження, що Путін і його жахливе варварське вторгнення у вашу країну користуються значною підтримкою. І чесно кажучи, я не здивований, а глибоко розчарований цим", - наголосив він в інтерв'ю "Еспресо".

За словами Макфола, важливо розуміти, що самі росіяни чинять багато злочинів в Україні, а тому винен не тільки Путін.

Відео дня

"Це не просто війна Путіна в Україні. Це війна росіян в Україні, і ми повинні визнати, що це не війна однієї людини, і що Путін у ній усім не заправляє. Путін не викрадає ваших дітей, він не ґвалтує ваших дочок і матерів. Це роблять окремі росіяни, і я думаю, що дуже важливо розуміти, що саме росіяни вбивають і скоюють ці злочини проти людяності, а не лише Путін", - додав екс-посол.

При цьому він зазначив, що у РФ безумно гарно працюють пропаганда і репресії. Деякі з росіян, які протестували після вторгнення, наразі відбувають 25-річні терміни ув'язнення.

"Наприклад, Володя Кара-Мурза, якого я добре знаю, Ілля Яшин - вони критикували війну і зараз перебувають у в'язниці, і це відлякує інших росіян від протестів. Є росіяни, які підтримують цю війну та імперські ідеї, і тоді, коли я жив у Росії в 1990-х роках, я б ніколи не подумав, що вони здатні на відродження сталінізму. Це результат 20-річної пропаганди з боку Путіна. І це мене глибоко розчаровує, але є ще один сегмент російського суспільства, який просто опустив голову. Вони не підтримують війну, але і не проти неї. Вони просто намагаються триматися осторонь, і ці люди миттєво змінять свою думку, якщо зміняться умови, якщо Путін скаже закінчити війну, вони миттєво підтримають її закінчення", - підсумував Макфол.

Війна в Україні - що думають росіяни

У квітні повідомлялось, що війну підтримують 75% росіян, однак вже тоді вони боялись нового контрнаступу ЗСУ.

Нещодавно у ГУР заявляли, що у Російській Федерації багато громадян, які підтримують війну та хочуть її продовження. російський публіцист і соціолог Ігор Яковенко зазначав, що російському "глибинному народу" наплювати як на життя українців, так і на життя своїх родичів, убитих на війні проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: