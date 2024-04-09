Другу добу поспіль ворог намагається активно наступати в напрямку Красногорівки біля Мар'їнки.

Російські окупанти активізувався на Марʼїнському напрямку. Ворог активно атакує в напрямку Красногорівки біля Мар'їнки вже дві доби поспіль. Про це заявив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі Еспресо.

"Другу добу поспіль ворог намагається активно наступати в напрямку Красногорівки", - зазначив він.

За словами Цехоцького, атаки супротивник здійснює за допомогою бронетехніки.

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"Вчора після 10-ї години ранку вони вже почали штурми й провели сім таких атак. Сьогодні з 5-ї ранку вони продовжили свої штурмові дії", - розповів офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Цехоцький також поінформував, що за добу Силам оборони вдалося знищити сім одиниць техніки ворога та 50 окупантів.

"Ми змогли зафіксувати до 15 одиниць техніки в одній атаці окупантів. Зокрема, БМП з піхотою за підтримки танків. Всі атаки наші підрозділи відбили, а позиції утримуються. Ми змогли знищити сім одиниць техніки та ліквідували 50 окупантів", - додав він.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, за да ними Генштабу, російські окупанти продовжують вести штурмові дії на лінії фронту. Загалом протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Найбльше ворога атакував на двох напрямках. Так, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

У новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW) мовиться, що російські окупанти захопили кілька позицій на північ від Авдіївки, але ЗСУ контратакували і повернули деякі з них.

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