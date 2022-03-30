Тепер зрадник стоїть на блокпосту росіян і контролює виїзд людей з міста.

Начальник Кальміуського відділення поліції Маріуполя підполковник поліції Валентин Попов перейшов на бік російських окупантів.

Про це повідомив екс-голова Нацполіції в Донецькій області, заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброскін.

"Коли я чую чергове прізвище поліцейського з поліції Донецької області, який перейшов на бік російських окупантів, то спочатку відчуваю образу, потім люта ненависть. Особливо коли кажуть, що ця сволота вже стоїть на блокпосту і контролює виїзд людей з міста, вказує на правоохоронців, військовослужбовців, їх жінок і дітей. Таким покидьком є начальник Кальміуського відділення поліції підполковник поліції Валентин Попов", - написав Аброськін у Facebook.

Також він додав, що тим, хто допомагає маріупольцям вибратися з міста, потрібно враховувати, що тепер Попов стоїть на блокпосту росіян і контролює виїзд людей з міста.

"Колись я сказав його вже покійному другу підполковнику міліції, що Валентин Попов дуже слабкий духом. Він мене переконував у зворотному, але час показав, що він не просто слабкий духом, він - зрадник, покидьок, який через образу на своїх керівників порушив прості правила життя, людяності. Всім, хто допомагає маріупольцям вибратися з оточення, необхідно враховувати наявність зрадника на блокпостах російських окупантів", - попередив Аброськін.

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