Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Наразі дівчинка не може голосно говорити – через потрапляння кулі пошкодилися голосові зв'язки.

У блокадному Маріуполі російський окупант напав на 11-річну дівчинку – нелюд вистрелив дитині прямо в обличчя. Дівчинка вижила та проходить реабілітацію – вже 9 днів як вона перебуває в безпеці.

Про це повідомило британське видання CNN, кореспондент якого особисто відвідав дитячу поліклініку в Україні.

Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Дівчинка не може голосно говорити – через потрапляння кулі пошкодилися голосові зв'язки.

Повідомляється, що дитина потрапила під обстріл 16 березня, коли разом із мамою, сестрою та бабусею намагалася покинути блокадний Маріуполь. Вони їхали в автівці людей, які допомагають евакуацією, але на одному з блокпостів поблизу Василівки вони наткнулися на російських окупантів.

Росіяни без попередження відкрили вогонь по цивільних, після чого зупинили автомобіль, змусили всіх вийти і почали погрожувати. Люди зупинилися та виходили з піднятими руками, проте окупантів не цікавило, що вони цивільні – один із солдатів вистрілив дівчинці в обличчя.

Все ж, окупанти дозволили відвезти закривавлену дівчинку до лікарні у Запорізькій області.

Дівчинка раніше займалася гімнастикою. Зараз же вона ледь може ходити – окупанти завдали непоправної шкоди її здоров'ю.

Зараз дівчинка перебуває разом зі своїми батьками у бомбосховищі однієї з лікарень разом з іншими дітьми – немовлятами та підлітками.

За злочини проти дітей кожен солдат понесе найжорсткіше покарання – порушуючи закони війни, окупанти заганяють себе все далі в ізоляцію та отримують все більше зневаги та ненависті українців.

Зазначимо, на сьогодні внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинуло 136 дітей, майже 200 поранені.

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