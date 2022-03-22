Україна потребує реагентів для чищення, знезараження, дезактивації та дегазації води.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький звернувся до Міжнародного комітету Червоного хреста щодо недопущення спалаху інфекційних захворювань в Україні.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Через варварські дії путінських фашистів у Маріуполі, Харкові, Херсоні, Чернігові, Сумах та інших містах ситуація наближається до гуманітарної катастрофи. Системи централізованого водопостачання зруйновані, мешканцям доводиться, переховуючись у підвалах та бомбосховищах, вживати непридатну до пиття воду. Це може призвести до швидкого розповсюдження інфекційних захворювань та до епідеміологічної катастрофи", - наголосив Радуцький.

Він підкреслив, що Україна потребує реагентів для чищення, знезараження, дезактивації та дегазації води, дезінфікуючих засобів для особистого застосування та санітарної обробки приміщень, де тимчасово перебувають громадяни.

"Від імені всіх членів Комітету ВР з питань здоров'я нації звернувся до Червоного хреста з проханням забезпечити названими засобами. Ми також будемо вдячні за консультацію з боку воєнних епідеміологів та інфекціоністів, які мають досвід роботи в зонах бойових дій", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, президент Міжнародного Комітету Червоного Хрест Петер Маурер заявив, що Україна — це найбільша операція організації.