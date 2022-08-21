За словами радника голови ОП, мобілізацію в РФ оголошувати не можна, бо "король голий", а добровольців не знайдеш.

Росія входить у глибоку військово-кадрову кризу, що призведе до зростання кількості пропозицій до переговорів.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Мобілізацію оголошувати не можна, бо "король голий", а добровольців удень зі свічкою не знайдеш. У хід ідуть боржники за кредитами, в'язні та охоронці "Пятерочки". А значить, скоро буде ще більше пропозицій перерви, тобто переговорів", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Михайло Подоляк сказав, що заявами про нібито бажання відновити переговори щодо миру Росія намагається відвернути увагу України та світової спільноти, щоб виграти час для підготовки до продовження реалізації загарбницької політики.

Він зауважив, що з цією ж метою Росія влаштовує енергетичний шантаж Європи, сподіваючись, що нестача газу у разі суворої зими призведе до зменшення підтримки нашої країни з боку ЄС.

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