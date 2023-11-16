За словами Михайла Подоляка, зустріч лідерів США та Китаю є чудовим сигналом світу: діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, обов’язковість правил, стабільність і передбачуваність.

В Україні оцінюють підсумки візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до США з обережним оптимізмом. Про це у своєму Telegram-каналі написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, зустріч лідерів США та Китаю – Джо Байдена та Сі Цзіньпіна - є чудовим сигналом світу: діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, обов’язковість правил, стабільність і передбачуваність.

"І друге: Росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси. Росія майже несуб’єктна. Тому що робить ставку на хаос, руйнацію, підтримання насильства як інструмента зовнішньої політики. І має огидну репутацію, об яку не можна бруднитися. Усього цього не треба тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила", - додав Подоляк.

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Візит Сі Цзіньпіна до США - останні новини

У Сан-Франциско на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) відбулася зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна. Лідери США та Китаю обмінялися вітаннями біля особняка, розташованого на південь від Сан-Франциско. Обидва лідери відмовилися відповідати на запитання журналістів перед зустріччю.

В ході виступу лідер КНР Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай і США не мають права повертатися один до одного спиною. Він зазначив, що конкуренція не повинна стати превалюючим трендом.

Своєю чергою, Джо Байден почав свою промову з того, що приймати китайського лідера в США для нього є честю.

Через кілька годин після переговорів американський лідер знову назвав Сі Цзіньпіна диктатором.

"Ну, послухайте, так воно і є. Він диктатор у тому сенсі, що він людина, яка керує країною, яка є комуністичною", - заявив президент США, додавши, що китайський уряд "абсолютно не схожий на наш".

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