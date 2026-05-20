Путін використовує Африку як 'гаманець' для війни в Україні, - командувач США

Водночас США тикаються з "чорною дірою розвідки" в регіоні, зазначив Андерсон.

Африканський регіон став "гаманцем" для російського диктатора Володимира Путіна для розпалювання війни в Україні.

Про це заявив командувач Африканського командування США генерал Дагвін Андерсон, додавши, що скорочення американських військ у цьому регіоні та їхніх союзників послабило здатність Америки відстежувати нові загрози.

"Зі скороченням нашої регіональної присутності на 75% за останнє десятиліття, що посилюється скороченням кількості наших союзників, ми боремося з розвідувальною чорною дірою", – сказав Андерсон.

Він додав: "Африка також слугує гаманцем Путіна, де Росія використовує нестабільність для видобутку ресурсів, а також людські життя для підживлення своєї військової машини".

За його словами, РФ подає свою присутність в Африці як партнерство з регіональними урядами у сфері безпеки та боротьби з тероризмом, особливо в країнах, звідки були виведені західні війська. І африканський корпус РФ дедалі більше заповнює вакуум безпеки у цьому регіоні.

Під час звіту законодавці також звернулися до Андерсона щодо повідомлень про те, що РФ вербує громадян Африки для війни проти України. На що він відповів, що кількість завербованими росіянами африканців "викликає занепокоєння".

Вплив РФ в Африці: що відомо

На початку травня видання Foreign Policy повідомляло, що РФ нарощує вербування африканців для війни в Україні. Зазначається, що Кремль робить це під виглядом запрошення на звичайну роботу. За оцінками української розвідки, Москва планує залучити не менше 18 500 іноземних бійців у 2026 році.

Водночас Reuters повідомляє, що африканські країни обережно реагують на такі звинувачення. Зазначається, що низка країн регіону намагається повернути своїх громадян з війни, однак вони бояться розгнівити Кремль.

