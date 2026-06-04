Трамп прокоментував відкритого листа Зеленського до Путіна

Трамп додав, що "вони обидва дуже хороші люди".

Президент США Дональд Трамп відповів, що думає про відкритого листа президента України Володимира Зеленського до очільника Кремля. Свою думку він висловив журналістам під час спілкування в Білому домі.

Зокрема, Трамп підтримав ідею особистої зустрічі лідерів двох країн й додав, що обговорення можливості їхньої зустрічі його дуже тішать.

"Було б чудово, якби Зеленський та Путін зустрілися для переговорів", - сказав очільник Білого дому.

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Окрім цього, він додав, що "вони обидва дуже хороші люди".

Також Трамп зауважив, що без американської допомоги, Україна б не змогла протриматися до цього часу.

"Без наших військових та нашої техніки Україна не змогла б сьогодні продовжувати боротьбу. Без тієї техніки, яку я їм надав, Україна не протрималася б і дня-двох", - наголосив Трамп.

Президент США заявив, що очікує від України та Росії взаємних компромісів для врегулювання конфлікту.

"Я запропонував ці поступки, і, знаєте, ми доклали до цього чималих зусиль... Я хочу, щоб кожна зі сторін пішла на певні поступки, і думаю, вони це зроблять", – сказав очільник Білого дому.

Лист Путіну: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в відритому листі до російського диктатора, президент України Володимир Зеленський запропонував йому особисто зустрітися й вказав низку країн, де може відбутися ця зустріч. У відповідь речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив журналістам, що якщо Зеленський бажає зустрічі з Путіним, нехай приїде до Москви. Речник Путіна розповів, що в Кремлі знають про відкритого листа Зеленського, але Путіну про нього "доповідатимуть пізніше".

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що листа Зеленського передадуть Путіну через дипломатичні канали. Сибіга зазначив, що документ містить конкретні пропозиції щодо припинення війни та досягнення миру між Україною і Росією. Він додав, що Україна розраховує отримати від Москви предметну відповідь на озвучені ініціативи. Сибіга наголосив, що "настав час завершити цю війну та обрати мир".

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