Внаслідок вибуху пошкоджено кабінети бухгалтерії у будівлі УМВС.

У середу, 27 березня, у російському Бєлгороді прогримів потужний вибух.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали з посиланням на очевидців, вибух стався біля будівлі МВС РФ на проспекті Слави.

Наразі туди прямують пожежні автомобілі та кілька бригад швидкої допомоги. Дорогу перекрито. За попередньою інформацією є постраждалі. Офіційної інформації наразі немає.

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Як пише "База", у Бєлгороді "прилетіло" в будівлю обласного УВС на проспекті Слави.

"Внаслідок вибуху пошкоджено кабінети бухгалтерії у будівлі УМВС. За попередньою інформацією є постраждалі, їх кількість уточнюється", - пише канал.

Удари по Бєлгороду

Українська армія останніми місяцями б'є по Бєлгороду та області і дронами, і ракетами.

Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав "мерзенною істерикою" скарги мешканців Бєлгорода на обстріл і байдужість з боку інших регіонів.

"Пішла велика кількість різних тварюк, що прикидаються блогерами, які говорили: "Ось, федеральна влада забула Бєлгород, допоможіть людям! У людей нічого немає, це кошмар, люди почуваються покинутими, як ви можете! Поки Москва гуляє, Бєлгород гине". Уся ця мерзенна істерика, яку тут же підхоплюють "укронацистські" ЗМІ", - заявив він.

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