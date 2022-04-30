Окупанти "фільтрують" жителів та видають довідку, без якої неможливо пересуватися по місту.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко закликав всіх міжнародних партнерів об’єднатися заради порятунку маріупольців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Майже на 90% зруйновано інфраструктуру Маріуполя. Хто б не звертався до Путіна, це дуже складно, виключно він приймає рішення про те, кому жити, а кому ні. Ми благаємо всіх міжнародних партнерів об’єднатися заради порятунку маріупольців", – сказав він.

Бойченко зазначив, що, на жаль, в Маріуполі та в навколишніх селах лишається понад 100 тисяч населення, яке чекає на евакуацію. Він підтвердив, що у хати в навколишніх селах та у вцілілі багатоповерхівки Маріуполя, з яких виїхали власники, заселяють незрозумілих людей. Відбувається "фільтрація" в самому Маріуполі, людям надають якісь незрозумілі довідки на короткий термін без яких неможливо пересуватися.

Бойченко підкреслив, що в Маріуполі та в усій Україні "ми стали єдиною державою, всіх нас об’єднує бажання жити в Україні, хоча нас намагаються зруйнувати як націю".

Він також наголосив, що маріупольці хочуть евакуації тільки на підконтрольні Україні території та відкидають пропозиції окупантів евакуації до Росії.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Путін тричі відмовив Папі Римському в проханні вивезти мирних людей з Маріуполя.