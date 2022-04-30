Маріуполь залишається повністю заблокований як для евакуації людей, так й для гуманітарного вантажу.

Україна вимагає від країни-агресора відкриття двох гуманітарних коридорів з Маріуполя: один – з "Азовсталі", інший – з самого міста. З таким проханням звертався до Володимира Путіна і Папа Римський.

За інформацією італійської газети Il Messaggero, понтифік тричі звертався до російського диктатора з проханням дозволити евакуацію цивільних осіб з "Азовсталі" на судно під папським прапором, але всі три рази отримував відмову.

Повідомляється, що тепер у Ватикані песимістично ставляться до подальших спроб організувати евакуацію людей з Азовсталі, проте наполягають, що "ми повинні працювати на цьому полі дипломатії і багатосторонності, інакше війна буде продовжувати пожирати дітей України".

Яка ситуація на "Азовсталі"

Маріуполь залишається заблокованим російськими військами вже як два місяці. Ворог не припиняє наносити артилерійські та авіаційні удари по місту. Меткомбінат" Азовсталь", де знаходяться як цивільні, так і військові, практично зруйнований. Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або військовим шляхом.

Зазначається, що на "Азовсталі" перебуває не менше 2 тисяч цивільних. Люди знаходяться в жахливих умовах, немає медикаментів, з водою і їжею катастрофічна ситуація.

Напередодні Україна запропонувала Росії провести спецраунд переговорів прямо біля стін "Азовсталі" і попередила про наслідки у разі відмови.

Відео хроніки оборони Маріуполя

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