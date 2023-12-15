Після майже двох років повномасштабної війни українські офіцери кажуть, що у них немає іншого виходу, крім як продовжувати боротися.

Уже два місяці російські окупаційні війська намагаються захопити Авдіївку Донецької області. Росіяни починали свої спроби з масованого лобового штурму. Зараз – у третій хвилі – невеликі групи російської піхоти намагаються проникнути на українські позиції.

"Тут десятки тіл. Вони намагаються просуватися. Ми їх вбиваємо. Відправляють ще. Спочатку це були групи по 10 чоловік. Тепер це один-два-три без підтримки. Командир використовує їх, як живе м’ясо", – розповів виданню The Guardian заступник командира 25-го штурмового батальйону ЗСУ, який обороняє Авдіївку, Іван Смага.

За його словами, росіяни використовують різні методи – деякі повзали по крижаній землі. Інші рили нори "як миші". Кілька загарбників прикидалися мертвими, годинами лежачи поруч із трупами загиблих товаришів.

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"Ми спостерігаємо за ними. Вони лежать під теплими тілами. Зрештою вони піднімаються, рухаються", – пояснив Смага.

Авдіївка перебуває на лінії фронту вже майже десятиліття, відтоді як Росія окупувала Донецьк у 2014 році. З Авдіївки до обласного центру усього 20 хвилин їзди. Після початку повномасштабного вторгнення росіяни так і не змогли захопити це місто, де українські Збройні сили збудували великі укріплення та підземні командні пункти. Поки що захисники Авдіївки тримаються, пише видання.

Іван Смага наголосив, що хоча росіяни і можуть бути ідіотами, у них більше ресурсів. На Авдіївському виступі ворог накопичив 40 000 військових, танки, броньовані машини МТ-ЛБ радянських часів і 152-міліметрові гаубиці.

"У нас достатньо, щоб захиститися від нападу. Але якщо вони продовжуватимуть наступати, нам знадобиться набагато більше", – розповів заступник командира, зізнавшись, що його підрозділ з кінця літа отримує менше боєприпасів.

Журналісти зазначають, що десять днів тому росіяни захопили промку – промислову зону на південно-східній околиці міста. На північному заході йдуть запеклі бої в селі Степове. Крім того, російські війська здійснили серію рейдів на Авдіївський коксохімічний завод. Вони захопили важливий терикон, піднявши там російський триколор, але поки що не змогли пробити огорожу по периметру.

"Завод наш. Жоден російський солдат всередину не потрапив", – наголосив Іван Смага.

Після майже двох років повномасштабної війни українські офіцери кажуть, що у них немає іншого виходу, крім як продовжувати боротися.

"Путін не хоче переговорів. І ми теж. Багато наших хлопців загинуло. Вони заплатили величезну ціну. Якщо ми зупинимося зараз, то для чого? Нас не турбує перевага Росії в піхоті. Їх 140 мільйонів. Нас хвилює те, що у них більше зброї", – пояснив офіцер на імʼя Юрій Зубчак.

Як довго Авдіївка залишатиметься під контролем українських військ, невідомо, пишуть журналісти. Тема виходу оборонців з Авдіївки не обговорюється, принаймні публічно.

"Ми будемо стояти до кінця. Якщо Захід нас не підтримає, Москва знову спробує захопити Київ, як у 2022 році. І далі буде", – резюмував Іван Смага.

Війна в Україні: важливі новини

14 грудня росіяни вперше за кілька місяців вдарили по Україні аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Тривогу оголошували кілька разів – окупанти били в кілька хвиль. Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що на Київщині сили ППО збили одну ракету "Кинджал".

Стосовно ситуації на передовій, то, за даними Генштабу ЗСУ, протягом доби на фронті відбулося 82 бойових зіткнення. Росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ, зокрема, на Авдіївському напрямку.

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