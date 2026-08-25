Трамп привітав Україну з Днем незалежності: Зеленський показав лист

Зеленський подякував за привітання та порівняв його зі "звуком запуску ракет-перехоплювачів Patriot".

Президент США Дональд Трамп надіслав українському лідеру Володимиру Зеленському привітання з 35-ю річницею незалежності України. Текст листа Зеленський опублікував у Х.

У листі Трамп згадав про "міцну дружбу" між Києвом і Вашингтоном, а також зазначив, що "завдяки мужнім, відважним і талановитим людям" Україна побудувала велику країну.

"Знайте, що Сполучені Штати захоплюються вашим стійким духом, вшановують ваші жертви та впевнені у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої нації", – підкреслюється в тексті.

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Трамп також закликав скористатися моментом і "завершити конфлікт та побудувати міцний, довгостроковий мир, який розкриє величезний потенціал України для майбутніх поколінь".

Зеленський у відповідь подякував за привітання та порівняв його зі "звуком запуску ракет-перехоплювачів Patriot".

"Ці слова, подібно до звуку запуску ракети Patriot PAC-3, піднімають нам настрій і вселяють надію на те, що життя людей можна захистити від жорстоких атак Росії і що можна досягти гідного миру", – написав він.

Привітання Україні

Раніше держсекретар США Марко Рубіо також привітав народ України з 35-ю річницею незалежності від імені Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що США "підтверджують незмінну співпрацю між двома країнами".

Рубіо наголосив, що США віддані суверенітету України та продовжують працювати над підтримкою узгодженого врегулювання російсько-української війни, яке забезпечить міцний і довготривалий мир.

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