Україні бракує €23 мільярди на оборону, – Politico

Гроші на друге півріччя з бюджету вже витрачені.

Україна стикається з дефіцитом фінансування оборони у розмірі 23 мільярдів євро через затримку надходження фінансової підтримки з боку західних партнерів, пише Politico.

Кошти потрібні не лише на озброєння та протиповітряну оборону, а й для виплати зарплат військовим, підтримки сімей загиблих та забезпечення України необхідними поставками на початок 2027 року.

Дефіцит фінансування виник після того, як Україна достроково витратила кошти, призначені на друге півріччя. Причиною стало затримання надання позики від Євросоюзу у розмірі 90 млрд євро з боку Угорщини на початку цього року.

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Кошти були витрачені зокрема на волоконно-оптичні дрони, ударні дрони середньої дальності та перехоплювачі. Цей дефіцит додається до 30 млрд євро, які Європа вже пообіцяла надати Україні цього року в рамках позики на 90 млрд.

У понеділок Європейська комісія частково виконала запит Києва, ухваливши нові оборонні закупівлі для України на суму 6,1 млрд євро. Цей останній транш із кредитного пакету ЄС на суму 90 млрд євро піде на фінансування ракет протиповітряної оборони та боєприпасів, а також радіолокаційних станцій, що знаходяться серед найнагальніших потреб Києва.

За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно від 6,8 до 8,5 млрд євро, щоб забезпечити "нормальний старт" наступного року. Ці кошти потрібні заздалегідь для оплати озброєння та інших поставок на січень 2027 року. Ще близько 17 млрд євро потрібно на виплату зарплат військовим, виплати сім’ям загиблих солдатів та інші витрати.

Фінансова підтримка України з боку ЄС – головні новини

Євросоюз надає Києву кредит на 90 млрд євро – при цьому Україна повертати його не буде. Кредит має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни. З загальної суми 60 млрд євро спрямують на військову допомогу, решта 30 млрд – на бюджетні видатки.

Попри те, що фінансування України погодили ще в середині грудня минулого року, довгий час кредит знаходився під вето з боку колишнього угорського прем’єра Віктора Орбана.

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