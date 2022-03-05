Важка техніка та артилерія російських окупантів знаходиться на відстані 25-30 км від Миколаєва.

Голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомляє, що найпотрібніша допомога для Миколаєва - це каски та бронежилети.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Насправді сьогодні найпотрібніше - це бронежилети та каски для наших загонів ТрО, які сьогодні мають зброю, готові захищати місто, але самі не до кінця захищені. Це в першу чергу. Також з нами зв'язуються наші міста-побратими з Західної України, які допомагають нам гуманітарними бортами. Нам не потрібна одежа, нам не потрібні речі. Потрібні продукти довгострокового зберігання, консерви, крупи, те, що можна буде роздавати людям у разі неможливості доставлення цих продуктів до міста Миколаїв", - сказав мер.

За його словами, російські окупанти оточують місто з усіх боків, і наразі місцева влада накопичує резерви, аби було що роздавати людям у випадку блокади. Проте у даний момент магазини ще забезпечені продуктами, хоча і в невеликій кількості. Російські війська цілий день обстрілювали різні райони Миколаєва, у тому числі і касетними бомбами.

"Сьогодні по нам стріляли з обіду до вечора, обстрілювались наші передмістя і навіть центральний район. Обстрілювались також блокпости, є загиблі, є заліт ракети до приватного сектору до будинків. Сьогодні використовували касетні набої. Це касета летить, з неї вилітають маленькі ракети, і вони обстрілюють осколками людей. Фактично ці снаряди направлені саме на те, аби вбивати людей, а не інфраструктуру, як про це каже путін у своїх зверненнях", - наголосив очільник Миколаєва.

За словами Сенкевича, наразі важка техніка та артилерія російських окупантів знаходиться на відстані 25-30 км від Миколаєва.

Нагадаємо, раніше Збройні Сили України відбили у російських окупантів аеропорт в Миколаєві. Зокрема, над аеропортом "Кульбакіно" піднято державний прапор України.

Вас також можуть зацікавити новини: