Близько опівночі російські загарбники обстріляли Миколаїв ракетами С-300, внаслідок чого загинула жінка.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських терористів і зазначив, що єдиним фіналом для них стане поразка і справедливе покарання за всі злочини в Україні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху", - наголосив Зеленський.

"Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи. Єдиним можливим фіналом вашої цинічної тактики стане поразка і справедливе покарання за всі злочини", - заявив президент.

Війна в Україні: ситуація в Миколаєві

Як повідомляв УНІАН, близько опівночі російські загарбники обстріляли Миколаїв ракетами С-300, внаслідок чого загинула жінка.

Також внаслідок обстрілу частково зруйнована будівля навчального закладу. Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталася пожежа.

Крім того, у кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено дах.

У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило OSB-плити, якими будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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