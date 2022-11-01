Також внаслідок обстрілу постраждала низка цивільних об'єктів.

Російські загарбники обстріляли Миколаїв ракетами С-300, внаслідок чого загинула жінка.

Про це в Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Близько опівночі Миколаїв зазнав обстрілів ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об‘єктів", - написав мер.

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Також внаслідок обстрілу частково зруйнована будівля навчального закладу.

"Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталася пожежа", - додав мер.

Крім того, у кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено дах.

"У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило OSB-плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу", - повідомив Сєнкевич.

За його словами, наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинула жінка.

Війна в Україні - ситуація на півдні

Наразі Збройні сили України продовжують рухати лінію фронту в Херсонській області. Російські війська готуються до вуличних боїв у Херсоні. Як повідомляв УНІАН, у Каховці та Новочорномор'ї російські загарбники силоміць виселяють людей з їхніх осель.

У Генштабі розповіли, що російські війська здійснюють підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області. Надалі їх можуть перекинути на інші напрямки.

Вчора, 31 жовтня, на Миколаївщині ворог обстріляв два портових цивільних буксира. Відомо, шо внаслідок російської атаки є загиблі та поранені.

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