Російські загарбники обстріляли Миколаїв ракетами С-300, внаслідок чого загинула жінка.
Про це в Telegram повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Близько опівночі Миколаїв зазнав обстрілів ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об‘єктів", - написав мер.
Також внаслідок обстрілу частково зруйнована будівля навчального закладу.
"Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталася пожежа", - додав мер.
Крім того, у кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено дах.
"У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило OSB-плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу", - повідомив Сєнкевич.
За його словами, наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинула жінка.
Війна в Україні - ситуація на півдні
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У Генштабі розповіли, що російські війська здійснюють підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області. Надалі їх можуть перекинути на інші напрямки.
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