Після зривів кількох угод міністерство все одно продовжувало співпрацю з цією компанією.

Міноборони України у 2022 році уклало низку контрактів із польською компанією "Alfa" про постачання озброєння та боєприпасів. Втім, станом на 2023 рік фірма не виконала своїх зобов'язань та станом на 2023 рік та заборгувала Україні понад 3,5 млрд гривень.

Як з'ясувала "Українська правда", з квітня 2022 року Міноборони уклало кілька угод із фірмою "Alfa". Компанія зобов'язалась поставити МОУ бронежилети і шоломи. Замовлення не виконано на 100%.

Крім того, МОУ уклало ще низку невигідних угод із "Alfa". На початок 2023 року ця компанія мала заборгованостей перед Міноборони на більш як три з половиною мільярди гривень.

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Ці кошти фірма отримала та вивела з України мільярди гривень, а реалізувати поставки оплаченої зброї не спромоглася. Відомо загалом про щонайменше 7 угод з "Alfa". Частину з них оскаржують у міжнародному арбітражі.

Угода №11

Контракт підписано 11 квітня 2022 року. Він передбачав поставку 20 тисяч балістичних шоломів, 20 тисяч бронежилетів та 40 тисяч бронеплит до них. Сума угоди – 24,5 мільйона євро зі 100% передоплатою.

Всі бронежилети і плити було доставлено, хоч із запізненням, але із шоломами вийшла проблема - з 16 тисяч шоломів 11 тисяч повернули одразу як непридатні, а ще 5 тисяч так і лежали на складі, не прийняті на баланс ЗСУ.

Друга хвиля угод

22 квітня 2022 року МОУ та "Alfa" украли три угоди на суму близько 3,3 мільярда гривень з авансом у 50% по кожній з них. Йшлося про постачання кількох самохідних гаубиць "Гвоздика", 122-мм боєприпасів до гаубиці Д-30 та 122-мм ракет до "Града".

В Україну приїхала лише невелика кількість законтрактованого озброєння. Зокрема, божприпасів до Д-30 з великим запізненням приїхала лише десята частина, ракет до "Града" – третина, а "Гвоздики", хоч і приїхали всі, але в такому стані, що точно не відповідає заявленому в угоді технічному класу. МОУ добивається компенсації за ці угоди.

Станом на початок 2023-го за трьома квітневими угодами 2022 року "Alfa" мала майже 1,7 мільярда гривень дебіторської заборгованості перед МОУ.

Третя хвиля угод

Як зазначає УП, 13 червня 2022 року МОУ знову уклало контракт з "Alfa", попри зрив попередніх угод. Сума - близько 2,6 мільярда гривень, половину з яких компанія отримала авансом.

Журналісти припускають, що усі три угоди були підписані керівником департаменту військово-технічної політики Владиславом Шостаком, якого тиждень по тому зняли із посади.

Контракти передбачали поставку:

120-мм мін (понад 11 мільйонів євро авансу);

152-мм постріли для гаубиці "Гіацинт" (18 мільйонів євро авансу);

152-мм постріли до САУ "Дана" (13 мільйонів євро передоплати).

У підсумку пострілів для "Гіацинта" приїхало близько 40%; 120-мм мін поставили менше, ніж 1% від контракту; пострілів до "Дани" не поставили взагалі.

МОУ намагається повернути 27 мільйонів євро передоплати та стягнути ще майже 13 мільйонів євро штрафів за зірвані поставки.

Угода №8

25 жовтня 2022 року Міноборони знову замовляє в "Alfa" ще 20 тисяч шоломів і 50 тисяч бронежилетів на суму майже 50 мільйонів євро. Втім, цього разу передоплати не було.

Шоломи так і не приїхали в Україну, а половина поставлених бронежилетів не пройшла балістичних випробувань.

Угода через посередника

27 квітня 2022 року Міноборони уклало три контракти з державним спецімпортером зброї – фірмою "Прогрес", яка мала постачати схожі види боєприпасів, що й польська фірма. Сума трьох угод - понад 17 мільярдів гривень.

Втім, болгарські постріли до Д-30, Д-20 і реактивні снаряди для "Градів" "Прогрес" мав купувати через ту саму польську "Alfa".

За даними УП, угоди з поляками в "Прогрес" курував заступник директора та колишній заступник міністра оборони Олександр Миронюк, відомий по обшуку в кримінальній справі про закупку неякісних бронежилетів. Тоді у Миронюка виявили мільйони різної валюти в дивані.

У цих угодах є ще один важливий нюанс - ціна снарядів через українського посередника на 57% перепищувала ціну за українським контрактом.

Польська фірма мала постачати 122-мм постріли з повним зарядом до гаубиць Д-30/2С1 по 760 євро, а "Прогрес" такі ж постріли – по 1195 євро. Націнка у 435 євро на одному снаряді.

"Цей контракт для "Прогресу" польський підрядник виконував набагато ефективніше, ніж власний на постачання таких же снарядів, але на 57% дешевше: контракт "Alfa" виконаний був на 10%, а от "Прогрес" із затримками, але близько 80%. Та навіть попри накрутку за цією угодою "Прогрес" на початок 2023 року мав понад 200 мільйонів гривень заборгованості перед Міноборони", - пише УП.

Alfa - що відомо про компанію

Польська компанія "Alfa" була заснована як товариство з обмеженою відповідальністю ще 2005 року. Вона займається торгівлею різного роду продукцією, зокрема військовою. У 2020 році компанія показала 1,23 мільйона злотих (понад 300 тисяч євро) прибутку, у 2021-му "Alfa" заробила 7,4 мільйона злотих (близько 1,8 мільйона євро).

Фінансової звітності за 2022 рік, коли компанія підписала контрактів на сотні мільйонів в Україні, "Alfa" досі не подала. За перше півріччя 2023 року фірма уже 4 рази змінювала дані про себе в реєстрах, що може бути способом відтягнути подання звітності.

Скандали в Міноборони

Кілька місяців тому ЗМІ дізналися, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування військових частин у 2023 році на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тисячу гривень, що, на думку видання, вказує на те, що для угоди було створено "фірму-прокладку".

24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу, цього ж дня Кабмін звільнив його. Також після скандалу із закупівлею Міністерства оборони України продуктів для військових було звільнено директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького. Харчування військових продовжили здійснювати за контрактами минулого року.

Нещодавно стало відомо, що у Міноборони України закупили куртки та шоломи для ЗСУ за ціною, завищеною в 3 рази. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз встановив, що "поставлені за договором №VV2022-M1908 куртки вітровологозахисні зимові та штани вітровологозахисні зимові не можуть використовуватись за своїм цільовим призначенням". А зимовий одяг, який їхав в Україну за іншим договором №VV2022- М1708, кордон у Молдові перетинав із документами 27 500 дол. за партію, а кордон в Україні — вже за 367 500 дол. Понад те, куртки з цієї партії вже продаються на OLX.

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