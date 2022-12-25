Водночас результати передсвяткових опитувань росіян демонструють їх "готовність" віддавати своє життя за путінську владу.

Кремль готує населення Росії до продовження повномасштабної війни в Україні. Такий висновок зробили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Президент РФ Володимир Путін в ефірі пропагандистського телеканалу заявив, що "Росія діє у правильному напрямку і захищає свої національні інтереси" та висловив впевненість, що "99,9% росіян готові покласти все на користь батьківщини". У повідомленні від ЦПД наголошується, що насправді для більшості росіян новий рік, крім тягарів, нічого не пропонує.

"За неповні 10 місяців війни російська армія офіційно втратила понад 100 тис. солдатів, витрати на війну склали майже 30% річного бюджету країни. За оцінками західних експертів, внаслідок "спецоперації" країні знадобиться до 30 років, щоб вийти на довоєнний економічний рівень", - підкреслюють у Центрі протидії дезінформації.

Відео дня

Також звертається увага, що результати передсвяткових опитувань росіян демонструють їх "готовність" віддавати своє життя за путінську владу.

"Згідно з опитуваннями Всеросійського центру вивчення громадської думки, 69,6% росіян не відчувають новорічного настрою, а для 62% головним потрясінням року стала "СВО", - інформують у центрі.

Експерти закладу дійшли висновку, що неадекватна оцінка президентом Росії Володимиром Путіним ситуації в країні свідчить, що на тлі заяв про готовність до переговорів Кремль готує населення до продовження війни.

Війна РФ проти України

Як вже повідомляв УНІАН, на аеродромі в Білорусі загорівся російський винищувач МіГ-31К. Літак виведений з ладу та не зможе літати найближчим часом.

Окрім цього, сьогодні експерт оцінив шанси окупантів почати наступ на різних напрямках. Навіть під Бахмутом росіяни настільки виснажилися, що вже мріють про оперативну паузу.

На тлі чисельних поразок на фронті Росія вийшла на критичний дефіцит крилатих ракет "Калібр". За словами Олександра Коваленка, Чорноморська флотилія РФ зараз частково або повністю беззбройна, перебуваючи в очікуванні нової поставки БК, яка щомісяця не зможе повністю закрити потребу.

Вас також можуть зацікавити новини: