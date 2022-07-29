Знищення залізничного вузла під Херсоном перекриває логістичні шляхи військових РФ.

У Херсонській області українські військовослужбовці за одну ніч знищили ворожі склади окупантів у чотирьох населених пунктах.

Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"ЗСУ знищують бази орків вже далі, ніж за 100 кілометрів від лінії зіткнення. В окупантів немає більше надійного місця для розміщення баз. Тільки за цю ніч мінус склади у Новій Каховці, Чорнобаївці, Олешках, Брилівці", - повідомив він.

Хлань відзначив, що знищення великого залізничного вузла під Херсоном перекриває логістичні шляхи військових РФ.

"Це великий залізничний вузол, який окупанти використовували для розвантаження своєї техніки та боєприпасів, які поставляли з РФ через окупований Крим", - повідомив він в ефірі інформаційного телемарафону.

На його думку, надалі окупанти можуть використовувати для розвантажування військової техніки залізничну станцію "Каланчак", яка знаходиться майже на кордоні з окупованим Кримом.

Нагадаємо, що 19 і 27 липня Збройні сили України вдарили по Антонівському мосту, який з'єднує береги окупованого РФ Херсона. Через це зараз по ньому пересуватися неможливо.

24 липня було атаковано єдиний міст через Інгулець в Херсонській області.

Експерт Іван Киричевський вважає, що покинути відрізаний берег міста загарбники зможуть лише якщо залишать свою важку техніку.

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