Обстановка в регіоні стабільно напружена, але контрольована.

На півдні України за добу знищено 36 російських загарбників та 2 склади їхніх боєприпасів.

Як повідомляє Оперативне командування "Південь", обстановка стабільно напружена, але контрольована.

Зокрема, ворог продовжує облаштування оборонних рубежів і у веденні бойових дій обмежений через деморалізацію особового складу, проблеми з логістикою та влучну роботу українських ракетно-артилерійських підрозділів.

"Двічі ворог намагався нанести авіаційний удар по звільненим територіям на півночі Херсонщини. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь. Натомість наші штурмовики двічі нанесли вогневе ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду", - сказано у повідомленні.

За інформацією ОК, за підсумками доби і роботи підрозділів, що захищають південь, втрати окупантів складають:

36 військових;

2 самохідних зенітних ракетно-гарматних комплекси "ПАНЦИР-С1";

3 машини зв’язку стратегічної та оперативної ланок управління;

1 радіолокаційну станцію "Підліт";

11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також підтверджено знищення двох складів боєприпасів на окупованих територіях Миколаївщини.

При цьому, в Чорному морі знов чатують 2 ракетних кораблі із 16 крилатими ракетами "Калібр", а також 3 великі десантні кораблі.

"Тож залишаєься вирогідність ракетних ударів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі 2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берегу", - йдеться у повідомленні.

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