За даними спостерігачів, дотримання режиму "тиші" може сприяти зменшенню насильства, проте загрози для мирних жителів все одно залишаються.

Міни, боєприпаси та інші вибухонебезпечні предмети стали основною причиною смертей і поранень мирних жителів у війні на Донбасі.

Про це йдеться в тематичному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"У 2020 році вперше з моменту, коли місія початку систематично відстежувати кількість жертв серед цивільного населення, основною причиною смерті та поранень мирних жителів в охоплених конфліктом районах стали міни, боєприпаси, що не розірвалися, та інші вибухонебезпечні предмети", - повідомляє місія.

З листопада 2019 року до березня 2021-го місія підтвердила інформацію про 76 жертв серед цивільного населення (20 загинули та 56 отримали поранення) через спрацювання мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Понад 85% поранених або загиблих - дорослі чоловіки (56) і хлопчики (9), решта - жінки (10) і одна дівчинка.

"Мирні жителі гинуть і отримують поранення в результаті спрацьовування мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів під час занять повсякденними справами. Більш ніж половина випадків (44), підтверджених і задокументованих місією упродовж звітного періоду, - це випадки, коли мирні жителі знаходили боєкомплект, гранати або інші НРБ, які спрацьовували через неправильне поводження або під час спроб їх розібрати, зокрема, з метою отримання деталей на продаж металобрухту, намагаючись заробити собі на життя", - йдеться у звіті.

Читайте такожРосія скоротила мандат місії ОБСЄ на кордоні з УкраїноюВодночас 66 мирних жителів за цей же період стали жертвами обстрілів зі стрілецької зброї та важкого озброєння.

"Поворотною точкою було впровадження з 27 липня 2020 року заходів щодо посилення режиму припинення вогню, узгоджених на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 22 липня. З 27 липня по 31 грудня 2020 року СММ підтвердила інформацію про три жертви серед цивільного населення в результаті обстрілу зі стрілецької зброї та важкого озброєння в порівнянні з 37 жертвами від спрацьовування мін, боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. Моменти, коли підтверджується прихильність дотриманню режиму припинення вогню, можуть сприяти зниженню рівня насильства, проте загрози для мирних жителів досі залишаються", - зазначає СММ.

У звіті також повідомляється, що місія зафіксувала вже понад 34 тис. мін, встановлених по обидва боки від лінії зіткнення, і Україна при цьому залишається однією з найбільш сильно забруднених мінами країн світу.

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Автор: Катерина Комолова