Росіяни вивели на сцену дівчинку, яка втратила матір у знищеному Маріуполі.

22 лютого під час мітингу-концерту в Москві на сцену вивели дітей зі знищеного російською армією Маріуполя і змусили виголошувати подячні промови за "порятунок". Як з'ясували журналісти видання "Важливі історії", діти дійсно були з Маріуполя, як мінімум у однієї з дівчаток мати загинула при російському обстрілі.

Особливу увагу журналістів привернула 15-річна Аня Науменко, яка на мітингу подякувала російському солдату, який вийшов з нею на сцену, за те, що "мене, мою сестру і сотні тисяч дітей врятував з Маріуполя".

Як розповіли виданню знайомі сім'ї, мати дівчинки Ольга Науменко "вела асоціальний спосіб життя", через що соціальні служби регулярно відбирали у неї дітей, яких в сім'ї було троє. Крім самої Ані та її сестри, є також братик, місцезнаходження якого невідоме.

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На момент початку повномасштабної війни діти перебували при матері. Сім'я ховалася від обстрілів в Лівобережному центрі культури і в будівлі місцевої адміністрації.

"Дівчинка Аня разом з чоловіками під бомбардуваннями бігала в АТБ за продуктами. За дітьми дивилися всі, крім мами", — розповіла мешканка Маріуполя, яка також перебувала в тому ж притулку.

Мати дівчинки загинула на початку квітня при черговому обстрілі. Очевидці стверджують, що вона "вибігла за цигарками". Її поховали поруч з місцем загибелі недалеко від 4-ї лікарні.

В даний час Аня Науменко живе або в підмосковному селі Нікітське, або в Маріуполі, звідки її вивезли для участі в концерті – джерела дають різні свідчення. Два місяці тому дівчинка опублікувала в соцмережах сумне відео з підписом: "Мама. Я хочу до тебе".

Як Росія відсвяткувала річницю війни

22 лютого, не чекаючи річниці вторгнення в Україну, російська влада влаштувала в Москві великий мітинг-концерт. Піснями і танцями країна-агресор відзначила рік з початку найбільшої європейської війни за останні 80 років.

На концерт з'явився і особисто російський диктатор Володимир Путін. Він виступив з промовою, проте тривала вона всього близько двох хвилин.

Найогиднішою частиною святкової програми стала участь у заході українських дітей, вивезених з Маріуполя. Їх вивели на сцену і змусили дякувати Росії "за порятунок".

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