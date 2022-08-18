Росія не поспішає обмінювати терористів ЛДНР і примусово мобілізованих на тимчасово окупованих територіях

На шостому місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія не виявляє високого інтересу до деяких груп своїх же військовополонений.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, Росія не поспішає обмінювати терористів ЛДНР і примусово мобілізованих на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

"Це ми бачимо на різних щаблях відносини: від того, що вони найгірше навчені, вони в прямому сенсі примусово мобілізовані, найгірше одягнені та з гіршою зброєю", — сказав Юсов.

Юсов також зазначив, що попри це, переговори щодо обміну полоненими тривають.

"Робота над поверненням українських захисників триває, чекаємо новин. Обмінного фонду та інших інструментів для повернення бійців в Україну достатньо. Крім того, він постійно поповнюється. І це те, над чим працюють Україна і, власне, всі збройні сили. Коли ми говоримо про процес повернення, то обмін – один з інструментів повернення наших захисників", — заявив він.

Обмін полоненими:

28 липня 2022 року парламент врегулював процедуру обміну військовополоненими.

Внесено зміни до статті 84-1 Кримінального кодексу, якими передбачено звільнення від відбування покарання засудженого, щодо якого уповноваженим органом прийнято рішення про його передачу для обміну як військовополоненого, та який надав письмову згоду на проведення такого обміну.

У законі сказано, що подальше утримання та заходи щодо поводження зі звільненим з-під варти підозрюваним, обвинуваченим, здійснюється відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України щодо військовополонених.

До Кримінального процесуального кодексу внесено зміни щодо можливості скасування судом за клопотанням прокурора запобіжного заходу до особи, яку уповноважений орган вирішив передати як військовополоненого. Після цього він повинен бути негайно звільнений і переданий під нагляд такого уповноваженого органу.

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