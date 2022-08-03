Глава МЗС України розповів про статут Міжнародного кримінального суду.

Міжнародний кримінальний суд ООН в Гаазі не може застосувати статтю "агресія" щодо війни РФ проти України.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"У його (Міжнародного кримінального суду) статуті написано, що одним із злочинів, за якими він може судити, є агресія. Але на практиці, суто з юридичних причин, він не може застосувати цю статтю конкретно до випадку України і Росії", - розповів Кулеба.

Нагадаємо, також Кулеба заявляє, що Росія зосереджена на війні проти України, а не на проведенні переговорів. За його словами, про це свідчать артилерійські удари і ракетний терор російських військ проти українців.

В Офісі президента заявили, що висловлювання про готовність РФ до переговорів можуть бути розцінені як запрошення до капітуляції. Михайло Подоляк заявив, що переговори можуть бути тільки після припинення вогню і відведення військ з України.

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