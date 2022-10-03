Людей змушують чекати результатів перевірки від кількох годин до 10 діб.

На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку, а на блокпостах посилено перевірку документів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Південь".

"На тимчасово окупованих територіях продовжуються заходи з мобілізації, в ході яких окупаційні війська здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку. На блокпостах посилено перевірку документів, виїзди з підконтрольних рашистам територій максимально ускладнені: вимагають безкінечний перелік документів, влаштовують довготривалі огляди транспортних засобів та речей, вилучають гаджети та інші коштовні предмети, гроші, змушують чекати результатів перевірки від кільканадцяти годин до 7 - 10 діб і часто просто розвертають автівку в зворотному напрямку", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Російській Федерації достроково організують випуски з військових училищ курсантів для відправлення на передову в Україні.

Тим часом віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що окупанти перекривають канали для виїзду людей з тимчасово окупованих територій країни.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

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