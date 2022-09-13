Зрадник нібито передавав дані співробітнику Одеського авіаційного заводу.

ФСБ заявила про арешт співробітника підмосковного авіазаводу, який нібито передав секретні креслення Україні.

Про це повідомив Центр громадських зв'язків ФСБ.

Так, в Підмосков'ї за звинуваченням у держзраді затриманий топ-менеджер авіазаводу. За інформацією пропагандистського агентства РИА Новости це директор з якості.

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Відомство стверджує, що він, маючи допуск до секретної документації, сфотографував фрагменти креслень з деталями бойової авіаційної техніки і переслав в Україну – співробітникові Одеського авіаційного заводу.

Примітно, що прізвище підозрюваного, його місце проживання і назва підприємства не повідомляються.

Російське видання "Дождь" зазначає, що одне з найбільших підприємств в регіоні — луховицький авіазавод імені Вороніна (філія літакобудівної корпорації" міг"), на якому збирають літаки МіГ і цивільні лайнери Іл-114-300.

Раніше повідомлялося, що співробітники Федеральної Служби безпеки Російської Федерації зайнялися пошуком "зрадників" у лавах армії РФ.

Зрадниками призначаються учасники "спеціальної військової операції", у яких є українське коріння. Їх звинувачують у співпраці з ЗС України і затримують під час перебування в польових таборах. Подальша доля таких військовослужбовців невідома.

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