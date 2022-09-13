ФСБ заявила про арешт співробітника підмосковного авіазаводу, який нібито передав секретні креслення Україні.
Про це повідомив Центр громадських зв'язків ФСБ.
Так, в Підмосков'ї за звинуваченням у держзраді затриманий топ-менеджер авіазаводу. За інформацією пропагандистського агентства РИА Новости це директор з якості.
Відомство стверджує, що він, маючи допуск до секретної документації, сфотографував фрагменти креслень з деталями бойової авіаційної техніки і переслав в Україну – співробітникові Одеського авіаційного заводу.
Примітно, що прізвище підозрюваного, його місце проживання і назва підприємства не повідомляються.
Російське видання "Дождь" зазначає, що одне з найбільших підприємств в регіоні — луховицький авіазавод імені Вороніна (філія літакобудівної корпорації" міг"), на якому збирають літаки МіГ і цивільні лайнери Іл-114-300.
Раніше повідомлялося, що співробітники Федеральної Служби безпеки Російської Федерації зайнялися пошуком "зрадників" у лавах армії РФ.
Зрадниками призначаються учасники "спеціальної військової операції", у яких є українське коріння. Їх звинувачують у співпраці з ЗС України і затримують під час перебування в польових таборах. Подальша доля таких військовослужбовців невідома.